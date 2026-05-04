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#Roman francophone

Le mystérieux inconnu de minuit ; Inavouables sentiments

Susan Carlisle, Lynne Marshall

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Intégrale de la série "Mariages à Savannah" Un vent de passion souffle sur les rues de Savannah... Le mystérieux inconnu de minuit, Susan Carlisle Stupéfaite, Ashley dévisage l'homme qui est intervenu pour la protéger de Marco, un chef de gang qui lui posait problème. Oui, elle en est sûre : le Dr Keifer Bradford, le nouveau médecin engagé par la ville de Savannah pour mettre de l'ordre dans le quartier défavorisé de Southriver, n'est autre que l'inconnu aux yeux verts qui a osé l'embrasser lors d'un bal costumé il y a quelques mois ! Se souvient-il comme elle de leur baiser ? Inavouables sentiments, Lynne Marshall Pour rien au monde Charlotte ne manquerait son rendez-vous du vendredi avec le Dr Jackson Hilstead : il suffit que le médecin entre dans la pièce pour que son coeur batte la chamade ! Pourtant, elle le sait, elle doit s'efforcer de ne pas accorder trop de place à son fantasme. Comment, en effet, cet homme brillant et séduisant pourrait-il s'intéresser à elle ? Lorsque son fiancé l'a quittée, Charlotte s'est promis de se méfier de ses sentiments... Romans réédités

Par Susan Carlisle, Lynne Marshall
Chez Harlequin

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Auteur

Susan Carlisle, Lynne Marshall

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Le mystérieux inconnu de minuit ; Inavouables sentiments

Susan Carlisle, Lynne Marshall trad. Eveline Charlès, Cécile Duteil

Paru le 04/05/2026

288 pages

Harlequin

9,00 €

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