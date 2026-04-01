Sécuriser le retour et éviter les rechutes est devenu LE noeud de la problématique des conséquences du burn-out. De nombreux ouvrages pratiques sont apparus pour vous accompagner dans la prévention et la sortie du burn-out. Mais comment, de façon très concrète, gérer l'après ? C'est à cette question que répond La boîte à outils de l'après burn-out. Celle-ci permettra à chaque personne concernée de se sentir guidée dans les outils à utiliser pour reconquérir sa carrière. De la recherche de soutiens de professionnels, en passant par la reconquête d'une meilleure hygiène, à la construction de son projet professionel, 70 outils vous guideront pas à pas.