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La boîte à outils de l'Après burn-out

Sabine Bataille

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Sécuriser le retour et éviter les rechutes est devenu LE noeud de la problématique des conséquences du burn-out. De nombreux ouvrages pratiques sont apparus pour vous accompagner dans la prévention et la sortie du burn-out. Mais comment, de façon très concrète, gérer l'après ? C'est à cette question que répond La boîte à outils de l'après burn-out. Celle-ci permettra à chaque personne concernée de se sentir guidée dans les outils à utiliser pour reconquérir sa carrière. De la recherche de soutiens de professionnels, en passant par la reconquête d'une meilleure hygiène, à la construction de son projet professionel, 70 outils vous guideront pas à pas.

Par Sabine Bataille
Chez Dunod

|

Auteur

Sabine Bataille

Editeur

Dunod

Genre

Carrière et réussite

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La boîte à outils de l'Après burn-out

Sabine Bataille

Paru le 01/04/2026

192 pages

Dunod

26,90 €

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Scannez le code barre 9782100880843
9782100880843
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