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Mystérieuse princesse ; Pour une nuit inoubliable ; L'épouse de Leon Petrakis

Kandy Shepherd, Jane Porter, Dani Collins

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Mystérieuse princesse-Pour une nuit inoubliable - L'épouse de Leon Petrakis Prix choc Azur - 50% Mystérieuse princesse, Kandy Shepherd La princesse Natalia en a assez d'obéir aux injonctions royales. Certes, il lui faudra bientôt monter sur le trône, épouser un homme de son rang pour offrir un héritier au royaume de Montovia. Seulement, aujourd'hui, c'est incognito qu'elle assiste au mariage de ses amis, à Sydney. Et le mystérieux Finn, cet homme qu'elle dévore des yeux, ne doit pas découvrir son identité... Pour une nuit inoubliable, Jane Porter Ne pas mélanger travail et plaisir : voilà la règle à laquelle Charlotte ne déroge jamais. Ses clients lui font confiance pour régler leurs problèmes d'image, et il n'est pas question qu'une aventure scandaleuse vienne entacher sa propre réputation. Pourtant, après avoir résisté des mois à la tentation, Charlotte succombe au désir entre les bras de Brando Ricci, sans songer aux conséquences... L'épouse de Leon Petrakis, Dani Collins Une liaison passionnée, un mariage éclair - puis la rupture, inévitable. Cinq ans plus tôt, Leon Petrakis est sorti de la vie de Tanja aussi vite qu'il y était entré. Or il la retrouve aujourd'hui sur l'île d'Istuval, pour lui venir en aide. En effet, Tanja a besoin que Leon joue auprès d'elle son rôle de mari, car c'est à ce prix seulement qu'elle pourra adopter un bébé... Romans réédités

Par Kandy Shepherd, Jane Porter, Dani Collins
Chez Harlequin

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Auteur

Kandy Shepherd, Jane Porter, Dani Collins

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Mystérieuse princesse ; Pour une nuit inoubliable ; L'épouse de Leon Petrakis

Kandy Shepherd, Jane Porter, Dani Collins

Paru le 04/05/2026

480 pages

Harlequin

7,43 €

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