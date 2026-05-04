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#Roman francophone

Un contrat devant l'autel

Chantelle Shaw

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Rien ne se passe comme prévu, pour Leah. Fiancée au gentil James, la voilà soudain seule devant l'autel... et contrainte d'épouser le sulfureux Marco De Valle. Cet homme sombre, et dont la cicatrice au visage rehausse la virilité, lui inspire un désir coupable. Car, entre eux, il ne s'agira que d'une union de convenance, permettant à Leah de toucher son héritage et à Marco d'offrir une figure maternelle à son fils, Nicky. Mais, à mesure que les époux se rapprochent, la tentation devient forte de donner à leur mariage une tournure sensuelle... Roman réédité

Par Chantelle Shaw
Chez Harlequin

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Auteur

Chantelle Shaw

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Un contrat devant l'autel

Chantelle Shaw

Paru le 04/05/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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