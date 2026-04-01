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A toute épreuve

Philippe Croizon

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Le 5 mars 1994, la vie de Philippe Croizon bascule pour toujours. Electrocuté par une ligne à haute tension alors qu'il démonte l'antenne de télévision de sa maison, le jeune ouvrier métallo de 26 ans se réveille à l'hôpital, amputé des quatre membres. Miraculé, il se relève d'une profonde dépression grâce à l'amour de sa nouvelle compagne Suzana. Germe alors un projet fou : traverser la Manche à la nage, une épreuve surnommée l'Everest de la natation. Porté par l'amour et le soutien inconditionnel de Suzana, il réussit cet incroyable exploit. Un destin inimaginable, remarquable symbole de résilience et de dépassement de soi.

Par Philippe Croizon
Chez Flammarion

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Auteur

Philippe Croizon

Editeur

Flammarion

Genre

Témoignages

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A toute épreuve

Philippe Croizon

Paru le 01/04/2026

272 pages

Flammarion

18,50 €

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