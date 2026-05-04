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#Roman francophone

Rencontre inattendue

Christine Rimmer, Crystal Green, Michelle Celmer

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Un anniversaire sur mesure, Christine Rimmer En apprenant le jour de ses vingt-sept ans qu'elle avait été échangée à la naissance, Madison a fait trois voeux. Abandonner sa carrière d'actrice, perdre sa virginité et vivre l'instant présent. Jamais elle n'aurait pensé qu'un homme, Sten Larson, réalise tous ses souhaits. Un homme qui n'appartient pas à son univers... Une rencontre renversante, Crystal Green Un regard bleu, brûlant de désir, rivé sur elle. Donna a presque envie de s'offrir une aventure avec Caleb Ranger, qui travaille dans le ranch qu'elle a hérité. Presque. Mais sa propriété remise en état, Donna peut enfin reprendre sa vie d'avant, à New York. Hors de question de changer ses plans, même pour les beaux yeux de Caleb... Sur la route de Paradise, Michelle Celmer Paradise, 1632 habitants. Jamais Reily, en route pour vivre son rêve à Nashville, ne se serait arrêtée ici si elle n'avait pas perdu sa voiture et ses économies. Pour repartir, elle travaillera pour le ténébreux Joe Miller, père de la petite Lily Ann. Mais bientôt, Reily redoute de quitter celui qui pourrait être l'homme de sa vie... Romans réédités

Par Christine Rimmer, Crystal Green, Michelle Celmer
Chez Harlequin

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Auteur

Christine Rimmer, Crystal Green, Michelle Celmer

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Rencontre inattendue

Christine Rimmer, Crystal Green, Michelle Celmer

Paru le 04/05/2026

512 pages

Harlequin

8,90 €

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