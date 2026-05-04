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#Roman francophone

Un secret entre eux

Clare Connelly

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Sans même se retourner, Luca sait que c'est elle. Sa voix, reconnaissable entre mille, a hanté ses nuits ces trois dernières années. Alors, incapable de résister à la tentation, il se dirige droit vers Imogen, sans trop savoir ce qu'il va pouvoir lui raconter. N'en a-t-il pas trop dit déjà lorsqu'il a quitté sa délicieuse maîtresse après qu'elle lui a avoué être amoureuse de lui ? Luca ignorait alors combien cette rupture lui serait difficile, et qu'elle le priverait du bien le plus précieux - un enfant.

Par Clare Connelly
Chez Harlequin

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Auteur

Clare Connelly

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Un secret entre eux

Clare Connelly

Paru le 04/05/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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