"Ce livre n'est pas là pour te pousser à faire plus. Il est là pour t'aider à avancer dans la bonne direction, à retrouver ton axe". Tu fais de ton mieux. Tu avances. Tu t'adaptes. Tu encaisses. Et pourtant, quelque chose résiste. Quelque chose d'insidieux, une impression persistante de buter contre un plafond invisible, de passer à côté de ta vie. Coach et conférencière suivie par des centaines de milliers de personnes, Astrid Deballon met des mots sur ce malaise silencieux : la trahison de soi, ces processus profonds qui sabotent tes élans alors même que la réussite et l'épanouissement sont possibles. Grâce au Fitness Neuro-Emotionnel, une méthode concrète mêlant cas réels et exercices puissants, elle t'aide à transformer ton signal intérieur, rompre avec le cercle de l'insuccès et te sentir enfin aligné(e) dans tes choix, tes relations et ta vie.