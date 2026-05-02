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#Roman francophone

Plus loin que nos rivières

Stève-Wilifrid Mounguengui

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Au coeur de la mémoire, le geste, la sensation du paysage. Chaque jour, vivante dans les mots du poète, elle traverse temps et distance. Mémoire et enfance indissociables, socle de l'identité, source du renouveau de soi. Dans la lutte acharnée contre l'effacement, la résistance s'organise, se bâtit de " signes et de papier " entre nostalgie et mélancolie. Mêlant récit autobiographique, fragments poétiques et réflexions philosophiques, Stève-Wilifrid Mounguengui questionne dans Plus loin que nos rivières la capacité d'habiter entre deux rives du monde et de s'enraciner dans l'écriture, force créative au-delà des fragilités de l'exil.

Par Stève-Wilifrid Mounguengui
Chez Aux cailloux des chemins

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Auteur

Stève-Wilifrid Mounguengui

Editeur

Aux cailloux des chemins

Genre

Poésie

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Plus loin que nos rivières

Stève-Wilifrid Mounguengui

Paru le 02/05/2026

82 pages

Aux cailloux des chemins

14,00 €

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