Doux printemps

ILLUSTRE PAR SHANDSTUDIO Le printemps est enfin de retour ! La nature se réveille, le soleil réchauffe les coeurs, et les petits personnages de ce livre sont prêts à en profiter. Découvrez des animaux trop mignons en train de récolter des fleurs, de faire une petite sieste au soleil ou encore de déguster des glaces. Laissez-vous fondre devant ces illustrations plus adorables les unes que les autres. Choisissez vos plus belles couleurs et donnez vie à ces scènes 100 % cozy, où printemps et douceur vont de pair. 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNISSEZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITEZ D'UN MOMENT COCOONING - avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges