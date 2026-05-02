Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La classe des Minipattes MS/GS

ClémenceG., Clemenceg

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De fil en aiguille est un album à dévorer pour compléter sa bibliothèque idéale. De fil en aiguille Un conte d'hiver dans le quartier des Minipattes pour travailler le corpus lexical des métiers, mais aussi les rimes, les notions d'ordinalité et de solidarité et l'archétype du loup. Cet album fait partie de " La classe des Minipattes " : des albums originaux de ClémenceG. La classe des Minipattes, c'est une bande de copains d'école auxquels ont peut facilement s'identifier. Ecrits et illustrés par ClémenceG. , autrice jeunesse qui intervient dans de nombreuses écoles maternelles.

Par ClémenceG., Clemenceg
Chez Nathan

|

Auteur

ClémenceG., Clemenceg

Editeur

Nathan

Genre

Multi-matières

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La classe des Minipattes MS/GS par ClémenceG., Clemenceg

Commenter ce livre

 

La classe des Minipattes MS/GS

ClémenceG., Clemenceg

Paru le 28/05/2026

32 pages

Nathan

11,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095063269
9782095063269
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Denis Olivennes furieux : le JDD accusé de relents antisémites
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.