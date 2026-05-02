La classe des Minipattes MS/GS

De fil en aiguille est un album à dévorer pour compléter sa bibliothèque idéale. De fil en aiguille Un conte d'hiver dans le quartier des Minipattes pour travailler le corpus lexical des métiers, mais aussi les rimes, les notions d'ordinalité et de solidarité et l'archétype du loup. Cet album fait partie de " La classe des Minipattes " : des albums originaux de ClémenceG. La classe des Minipattes, c'est une bande de copains d'école auxquels ont peut facilement s'identifier. Ecrits et illustrés par ClémenceG. , autrice jeunesse qui intervient dans de nombreuses écoles maternelles.