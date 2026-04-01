Où sont-ils tous cachés ?

Tes animaux préférés ont décidé de se lancer dans une grande aventure autour du monde. La joyeuse bande d'amis n'a qu'une envie : profiter de la nature, s'amuser et visiter les quatre coins du globe ! Sauras-tu retrouver tes amis les animaux dans les 50 étonnantes scènes de ton livre ? Amuse-toi aussi avec un jeu des 7 différences. Un ultime challenge t'attend à la fin : des objets ont été cachés au fil des pages... Cherche-les à l'aide de ta loupe ! Ces animaux n'ont pas fini de te surprendre. Alors, à toi de jouer !