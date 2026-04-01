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Où sont-ils tous cachés ?

Paul Moran

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Tes animaux préférés ont décidé de se lancer dans une grande aventure autour du monde. La joyeuse bande d'amis n'a qu'une envie : profiter de la nature, s'amuser et visiter les quatre coins du globe ! Sauras-tu retrouver tes amis les animaux dans les 50 étonnantes scènes de ton livre ? Amuse-toi aussi avec un jeu des 7 différences. Un ultime challenge t'attend à la fin : des objets ont été cachés au fil des pages... Cherche-les à l'aide de ta loupe ! Ces animaux n'ont pas fini de te surprendre. Alors, à toi de jouer !

Par Paul Moran
Chez Hachette

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Auteur

Paul Moran

Editeur

Hachette

Genre

Livres-jeux

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Où sont-ils tous cachés ?

Paul Moran

Paru le 01/04/2026

128 pages

Hachette

12,90 €

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Scannez le code barre 9782017359142
9782017359142
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