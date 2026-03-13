Six ans après la disparition de Curtis Hansen, son compagnon et capitaine légendaire, Gayle Sarmont est rappelée à Paris par le duc de Sully. L'assassinat du roi Henri IV, que l'on croit d'abord dû à un fanatique isolé, dévoile bientôt les premières secousses d'une guerre invisible où se jouent le destin du royaume... et celui du monde. Traquée, accusée, Gayle affronte ombres et puissants, épaulée par un mercenaire insaisissable dont elle ignore s'il est son allié ou son péril. Des ruelles nocturnes de Paris aux tempêtes déchaînées de l'océan Indien, elle traverse ainsi batailles, sortilèges et trahisons, portée par son courage, son sourire et ses yeux violets qui ensorcellent... Epique, sensuel et haletant, La Fiancée du Pirate révèle une héroïne dont les choix pourraient renverser les empires... ou sauver ceux qu'elle aime.