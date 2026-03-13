Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

La fiancée du pirate

Frédéric Garrigoux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Six ans après la disparition de Curtis Hansen, son compagnon et capitaine légendaire, Gayle Sarmont est rappelée à Paris par le duc de Sully. L'assassinat du roi Henri IV, que l'on croit d'abord dû à un fanatique isolé, dévoile bientôt les premières secousses d'une guerre invisible où se jouent le destin du royaume... et celui du monde. Traquée, accusée, Gayle affronte ombres et puissants, épaulée par un mercenaire insaisissable dont elle ignore s'il est son allié ou son péril. Des ruelles nocturnes de Paris aux tempêtes déchaînées de l'océan Indien, elle traverse ainsi batailles, sortilèges et trahisons, portée par son courage, son sourire et ses yeux violets qui ensorcellent... Epique, sensuel et haletant, La Fiancée du Pirate révèle une héroïne dont les choix pourraient renverser les empires... ou sauver ceux qu'elle aime.

Par Frédéric Garrigoux
Chez Hello Editions

|

Auteur

Frédéric Garrigoux

Editeur

Hello Editions

Genre

Romans historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La fiancée du pirate par Frédéric Garrigoux

Commenter ce livre

 

La fiancée du pirate

Frédéric Garrigoux

Paru le 13/03/2026

188 pages

Hello Editions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386279270
9782386279270
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.