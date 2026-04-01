Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Salades

Sophie Dupuis-Gaulier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
100 RECETTES INSPIREES DU MONDE ENTIER POUR FAIRE D'UNE SALADE UN PLAT COMPLET ! Réconfortantes en hiver et rafraîchissantes en été, les salades sont idéales pour faire le plein de légumes tout au long de l'année. - Au printemps : Poulet tandoori, Orge perlé et brocoli, Salade Cobb, Bánh Xèo, Poke bowl de printemps, etc. - En été : pêches, halloumi et amandes, quinoa, fraises et pastèque, aubergines rôties, feta et sauce aux noix de cajou, etc. - En automne : Scamorza aux figues et magret de canard fumé, Crozets, poire, lardons et gorgonzola, Nouilles soba aux légumes et sashimi de thon, etc. - En hiver : Pommes de terre, harengs marinés et paillettes d'algues, Endives au noix, lard et roquefort, Salade thaïe au boeuf, etc.

Par Sophie Dupuis-Gaulier
Chez Hachette

|

Auteur

Sophie Dupuis-Gaulier

Editeur

Hachette

Genre

Salades

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Salades par Sophie Dupuis-Gaulier

Commenter ce livre

 

Salades

Sophie Dupuis-Gaulier

Paru le 01/04/2026

288 pages

Hachette

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017350255
9782017350255
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.