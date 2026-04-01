100 RECETTES INSPIREES DU MONDE ENTIER POUR FAIRE D'UNE SALADE UN PLAT COMPLET ! Réconfortantes en hiver et rafraîchissantes en été, les salades sont idéales pour faire le plein de légumes tout au long de l'année. - Au printemps : Poulet tandoori, Orge perlé et brocoli, Salade Cobb, Bánh Xèo, Poke bowl de printemps, etc. - En été : pêches, halloumi et amandes, quinoa, fraises et pastèque, aubergines rôties, feta et sauce aux noix de cajou, etc. - En automne : Scamorza aux figues et magret de canard fumé, Crozets, poire, lardons et gorgonzola, Nouilles soba aux légumes et sashimi de thon, etc. - En hiver : Pommes de terre, harengs marinés et paillettes d'algues, Endives au noix, lard et roquefort, Salade thaïe au boeuf, etc.