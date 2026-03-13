Le murmure des herbes sauvages

Nonoko tient une boutique d'antiquités. Aux yeux des autres, ces produits sont de vieilles babioles inutiles. Mais pour elle, chaque objet a su toucher son coeur. Alors qu'elle ne s'y était jamais véritablement intéressée, Nonoko s'ouvre petit à petit aux plantes sauvages qui vivent dans son jardin, ces plantes auxquelles personne ne semble réellement prêter attention mais que son défunt grand-père aimait tant... En apprenant à connaître les plantes qui l'entourent, guidée par une encyclopédie de son grand-père, le quotidien de Nonoko devient beaucoup plus coloré ! Une histoire pleine de fraîcheur et de poésie autour de la passion et de la transmission.