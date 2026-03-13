Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Manga

Le murmure des herbes sauvages

Iku Kamijima

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Nonoko tient une boutique d'antiquités. Aux yeux des autres, ces produits sont de vieilles babioles inutiles. Mais pour elle, chaque objet a su toucher son coeur. Alors qu'elle ne s'y était jamais véritablement intéressée, Nonoko s'ouvre petit à petit aux plantes sauvages qui vivent dans son jardin, ces plantes auxquelles personne ne semble réellement prêter attention mais que son défunt grand-père aimait tant... En apprenant à connaître les plantes qui l'entourent, guidée par une encyclopédie de son grand-père, le quotidien de Nonoko devient beaucoup plus coloré ! Une histoire pleine de fraîcheur et de poésie autour de la passion et de la transmission.

Par Iku Kamijima
Chez Naban Editions

|

Auteur

Iku Kamijima

Editeur

Naban Editions

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le murmure des herbes sauvages par Iku Kamijima

Commenter ce livre

 

Le murmure des herbes sauvages

Iku Kamijima trad. Eléa Herbin

Paru le 13/03/2026

208 pages

Naban Editions

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380601756
9782380601756
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.