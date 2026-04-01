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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

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Marzia Myers

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Certains veulent changer leur destin, d'autres cacher leur passé... Esteos pensait avoir tout pour lui : une brillante carrière de footballeur, des amis fidèles et une famille aimante. Mais son équilibre vacille lorsqu'il se blesse et se retrouve privé de terrain. Déterminé à ne pas se laisser abattre, il rentre à Jacksonville, auprès des siens le temps de sa convalescence. Lorsqu'il croise le regard de Willow dans un bar, il sait que rien ne sera plus jamais comme avant. Willow, elle, ne croit plus en rien. Ni en l'amour, ni en la vie. Elle partage son quotidien entre les cours, son job de serveuse et les allers-retours à l'hôpital. Elle est seule face à un corps qui l'abandonne, un passé qui la hante, et un monde qui l'a déjà condamnée. Mais Esteos voit ce que les autres ignorent. Derrière les silences, les cicatrices, les regards fuyants, il devine une force qu'il refuse de laisser s'éteindre...

Par Marzia Myers
Chez Hachette

|

Auteur

Marzia Myers

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

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Saved

Marzia Myers

Paru le 01/04/2026

352 pages

Hachette

8,90 €

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Scannez le code barre 9782017348559
9782017348559
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