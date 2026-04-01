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Un grand week-end à Cinque Terre et Gênes

Collectif, Jean-Philippe Follet, Lucie Tournebize

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Tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques dans les Cinq Terres et à Gênes pour vivre, grâce à ce guide actualisé, un très GRAND week-end. Dans cette nouvelle édition : - Des expériences uniques : percer le mystère du blue jean, remonter le temps dans l'une des plus vieilles pâtisseries-confiseries de la ville, s'endormir au milieu des requins à l'Aquarium de Gênes, savourer un pur moment de dolce vita dans un palais de Portofino, déguster une glace à Boccadasse au soleil couchant, etc. - Des randonnées dans les Cinq Terres - Des activités 100 % locales : préparer le pesto comme un vrai Gênois, fsillonner la côte ligure en Vespa, pagayer dans la mer Tyrrhénienne, aire son footing sur l'Aqueduc historique de Gênes entre ville et campagne... - Notre sélection d'endroits où se baigner, de restos, bars à vins, aperitivo, clubs et boutiques tendance pour s'immerger dans l'ambiance de Gênes et des Cinq Terres. - Les coups de coeur et les tops de notre autrice, qui vit dans le nord de l'Italie : les meilleurs glaciers, les tables du terroir les plus raffinées, le top des bars avec vue sur mer, le meilleur de l'artisanat 100b% made in Ligurie, les boutiques les plus gourmandes... - Un plan détachable de Gênes et des plans détaillés de ses quartiers et des Cinq Terres avec toutes les adresses localisées.

Par Collectif, Jean-Philippe Follet, Lucie Tournebize
Chez Hachette

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Auteur

Collectif, Jean-Philippe Follet, Lucie Tournebize

Editeur

Hachette

Genre

Guides pratiques

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Un grand week-end à Cinque Terre et Gênes

Collectif, Jean-Philippe Follet, Lucie Tournebize

Paru le 01/04/2026

192 pages

Hachette

10,95 €

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Scannez le code barre 9782017337799
9782017337799
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