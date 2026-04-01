Un grand week-end à Lisbonne

Vivez un séjour inoubliable à Lisbonne grâce à ce guide de format poche ultra complet ! Découvrez les incontournables de la destination comme les lieux plus confidentiels, les quartiers authentiques et les adresses tendance... - Des expériences uniques et des activités originales : prendre un cours de cuisine pour apprendre à préparer des petiscos ou des pastéis de nata, partager l'amour du street art avec un collectif d'artistes lors d'une balade, participer à un atelier pour peindre son propre azulejo, traverser le Tage en ferry et aller dîner avec les Lisboètes sur une terrasse cachée au milieu de docks désaffectés... - Les meilleures adresses soigneusement sélectionnées par nos auteurs : nos boutiques gourmandes favorites, le top de la mode, nos tascas préférées, les plus beaux rooftops, les meilleures soirées fado... - Des quartiers à parcourir en prenant son temps, en mixant les visites culturelles, les jolies boutiques, les pauses dans un resto cosy ou en terrasse. - Et aussi : des excursions à Sintra et Queluz, sur la Riviera Portuguesa à Cascais et Estoril, et sur la rive sud du Tage. - Un carnet pratique avec toutes les infos utiles. - Un plan par quartier et un plan détachable avec toutes les adresses localisées.