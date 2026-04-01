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L'Ascension d'Horus

Dan Abnett

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A l'aube du 31e millénaire, l'Imperium de l'Humanité a réaffirmé sa dominance sur la galaxie. C'est un âge d'or de redécouvertes et de conquêtes, et la Grande Croisade de l'Empereur a placé ses fils Primarques surhumains à la tête des impressionnantes Légions Space Marines, les forces militaires les plus puissantes jamais assemblées. Fraîchement promu au rang de Maître de Guerre de l'Empereur, l'idéaliste Horus doit maintenant mener ses frères alors que la Croisade entre dans ce qui sera certainement sa phase finale, et que des vérités cosmiques sombres commencent à se révéler. Bien au-delà des menaces extra-terrestres des espèces xenos malfaisantes ou des civilisations humaines dissidentes, une guerre qui pourrait menacer l'existence même de l'Humanité se profile à l'horizon...

Par Dan Abnett
Chez Games Workshop

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Auteur

Dan Abnett

Editeur

Games Workshop

Genre

Fantasy

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L'Ascension d'Horus

Dan Abnett trad. Julien Drouet

Paru le 01/04/2026

457 pages

Games Workshop

16,00 €

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Scannez le code barre 9781836090168
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