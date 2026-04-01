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Cap Maths CE2

Hatier, Xxx

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> Le fichier d'entraînement et le cahier de géométrie-mesures de la méthode Cap Maths niveau CE2, une collection fondée sur la manipulation, la verbalisation et l'explicitation des procédures. > 33 modules sur l'année : 24 en nombres, calculs et problèmes + 9 en mesures et géométrie + 16 séances sur les fractions réparties sur 4 modules > Dans ces outils élève : - Des exercices d'entrainement progressifs - Une page d'atelier-problèmes par module, liée à la vie courante pour entretenir et enrichir sa stratégie de résolution de problèmes - Un bilan, préparé avec la fiche leçon Dico-maths téléchargeable qui peut être projetée et collée dans le cahier de maths de chaque élève - Des exercices de révision - Dans chaque séance, une énigmeà résoudre en classe ou à la maison pour susciter la curiosité de l'élève et développer son imagination et ses capacités d'initiative - LE + EN GEOMETRIE : des pages d'entrainement à l'utilisation des outils de la géométrie > INCLUS dans le fichier : 6 planches de matériel encarté (la monnaie, les bandes fractions, les règles graduées en fractions d'unité, les résultats multiplicatifs et additifs à connaitre par coeur) > INCLUS dans le cahier de géométrie : 2 planches de matériel encarté (les bandes unité, l'horloge pédagogique, les formes géométriques) > FOCUS NOUVEAUX PROGRAMMES : Comme préconisé, la méthode permet un apprentissage structuré et un entrainement régulier : - au calcul mental ("procédures fondamentales" et "tests de fluence") - à la résolution de problèmes ("au coeur de l'activité mathématique") - à la maîtrise des fractions inférieures ou égales à 1 (exprimer une partie par rapport à un tout puis une mesure non entière ; savoir les comparer, les additionner et les soustraire)

Par Hatier, Xxx
Chez Hatier

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Auteur

Hatier, Xxx

Editeur

Hatier

Genre

Mathématiques CE2

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Cap Maths CE2

Hatier, Xxx

Paru le 01/04/2026

Hatier

13,20 €

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