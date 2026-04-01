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Fées du monde

Julie Camel

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Découvre cinq Fées avec Minimiki ! Dans ce carnet, colorie, habille et découvre l'histoire de 5 fées : les fées des fontaines en France, les azizas du Bénin, les fées des fleurs du Royaume-Uni, les Péris du monde perse et arabe, les Diwatas des Philippines. En bonus, des informations documentaires sur l'origine des fées et le "Petit Peuple". En cadeau : un joli bracelet à collectionner ! Contenu : 7 pages découvertes, 3 pages de stickers, 1 page de stickers à colorier, 10 pages de coloriages, 58 poupées à décorer, 12 poupées à habiller.

Par Julie Camel
Chez Play Bac

|

Auteur

Julie Camel

Editeur

Play Bac

Genre

Livres-jeux

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Fées du monde

Julie Camel

Paru le 01/04/2026

88 pages

Play Bac

9,90 €

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Scannez le code barre 9791070161012
9791070161012
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