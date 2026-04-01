Fées du monde

Découvre cinq Fées avec Minimiki ! Dans ce carnet, colorie, habille et découvre l'histoire de 5 fées : les fées des fontaines en France, les azizas du Bénin, les fées des fleurs du Royaume-Uni, les Péris du monde perse et arabe, les Diwatas des Philippines. En bonus, des informations documentaires sur l'origine des fées et le "Petit Peuple". En cadeau : un joli bracelet à collectionner ! Contenu : 7 pages découvertes, 3 pages de stickers, 1 page de stickers à colorier, 10 pages de coloriages, 58 poupées à décorer, 12 poupées à habiller.