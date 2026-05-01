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Jeux maternelles en autocollants Lapin

Isabelle Jacqué, Marie-Christine Lorho

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Au fil de l'année scolaire et à son rythme, l'enfant en moyenne section révise les fondamentaux de son cycle, de manière ludique et progressive, grâce à des jeux portant sur l'écriture, les maths, la lecture et la découverte du monde : écrire les lettres majuscules, compter jusqu'à 6, reconnaître les lettres majuscules et script, découvrir son environnement... Il devra tracer, entourer, colorier, écrire... mais aussi, pour certaines activités, coller des autocollants ! En compagnie de Lili, c'est d'autant plus amusant de prendre confiance en soi et de consolider ses acquis ! Avec un diplôme.

Par Isabelle Jacqué, Marie-Christine Lorho
Chez Lito

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Auteur

Isabelle Jacqué, Marie-Christine Lorho

Editeur

Lito

Genre

Livres-jeux

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Jeux maternelles en autocollants Lapin

Isabelle Jacqué, Marie-Christine Lorho

Paru le 01/05/2026

48 pages

Lito

5,90 €

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