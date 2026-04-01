Tom foot et destins croisés est bien plus qu'un roman sur le football : c'est une plongée bouleversante dans les rêves d'enfance, les occasions manquées et la force de se relever. D'Aubervilliers à Rodez, des pelouses du Red Star FC à celles du Rodez Aveyron Football, se dessine un parcours authentique, fait de passion brute et de réalités sans filtre. A travers un héros fictif, miroir d'un rêve inachevé, le récit frappe au coeur : timidité, travail, ambition, résilience. Professionnel ou amateur, chaque terrain devient le théâtre d'un combat intérieur. Un texte puissant, universel et inspirant, qui parlera à tous ceux qui ont un jour rêvé plus grand que leur destin.