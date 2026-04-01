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#Roman francophone

Tom foot et destins croisés

Thomas Portalier

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Tom foot et destins croisés est bien plus qu'un roman sur le football : c'est une plongée bouleversante dans les rêves d'enfance, les occasions manquées et la force de se relever. D'Aubervilliers à Rodez, des pelouses du Red Star FC à celles du Rodez Aveyron Football, se dessine un parcours authentique, fait de passion brute et de réalités sans filtre. A travers un héros fictif, miroir d'un rêve inachevé, le récit frappe au coeur : timidité, travail, ambition, résilience. Professionnel ou amateur, chaque terrain devient le théâtre d'un combat intérieur. Un texte puissant, universel et inspirant, qui parlera à tous ceux qui ont un jour rêvé plus grand que leur destin.

Par Thomas Portalier
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Thomas Portalier

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Tom foot et destins croisés

Thomas Portalier

Paru le 01/04/2026

148 pages

Le Lys Bleu

16,00 €

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Scannez le code barre 9791044029577
9791044029577
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