Jeux maternelles en autocollants Lion

Au fil de l'année scolaire et à son rythme, l'enfant en petite section révise les fondamentaux de son cycle, de manière ludique et progressive, grâce à des jeux portant sur le graphisme, les maths, la lecture et la découverte du monde : tracer des graphismes, compter jusqu'à 3, reconnaître les lettres majuscules, découvrir son environnement... Il devra tracer, entourer, colorier, écrire... mais aussi, pour certaines activités, coller des autocollants ! En compagnie de Léo, un petit lion, c'est d'autant plus amusant de prendre confiance en soi et de consolider ses acquis ! Avec un diplôme.