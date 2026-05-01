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Dragon, princesse et tarte aux fraises

Lilas Nord, Thierry Bedouet

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Au château, Elfine se lève tous les matins avant le lever du soleil, car c'est elle qui s'occupe de tout : préparer le petit déjeuner de la princesse, changer les draps de la famille fantôme, vérifier que les pièges, passages secrets et oubliettes fonctionnent, nourrir le dragon et accueillir la longue file de chevaliers qui attendent, pile à l'heure, d'affronter le dragon pour libérer la princesse. Sans succès, bien sûr. Un pansement par-ci, une compresse par-là... Ca y est ! La journée d'Elfine est finie, elle peut retrouver la princesse, sa licorne de compagnie, les fantômes et le dragon pour une partie de carte et une bonne part de tarte aux fraises.

Par Lilas Nord, Thierry Bedouet
Chez Lito

|

Auteur

Lilas Nord, Thierry Bedouet

Editeur

Lito

Genre

Princesses et compagnie

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Dragon, princesse et tarte aux fraises

Lilas Nord, Thierry Bedouet

Paru le 01/05/2026

32 pages

Lito

13,90 €

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