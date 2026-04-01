Le Goût du métal

Dans la région, les trésors, ça ne court pas les rues. Mais les boulots non plus. Léo n'a ni l'un ni l'autre. Pourtant, ce n'est pas faute de chercher. Le problème, c'est la méthode. La pêche à l'aimant n'a jamais été la meilleure façon de trouver un emploi. En attendant, il vit chez sa soeur, et se contente du minimum, surtout quand il s'agit de faire la vaisselle. Mais quand cette dernière, à bout de nerfs, lui donne trois mois pour trouver du travail, Léo décide de passer aux choses sérieuses et d'investir dans un... détecteur de métal. Sans se douter qu'il s'aventure sur un terrain de chasse.