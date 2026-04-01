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#Roman francophone

Le Goût du métal

Bruno Duhamel

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Dans la région, les trésors, ça ne court pas les rues. Mais les boulots non plus. Léo n'a ni l'un ni l'autre. Pourtant, ce n'est pas faute de chercher. Le problème, c'est la méthode. La pêche à l'aimant n'a jamais été la meilleure façon de trouver un emploi. En attendant, il vit chez sa soeur, et se contente du minimum, surtout quand il s'agit de faire la vaisselle. Mais quand cette dernière, à bout de nerfs, lui donne trois mois pour trouver du travail, Léo décide de passer aux choses sérieuses et d'investir dans un... détecteur de métal. Sans se douter qu'il s'aventure sur un terrain de chasse.

Par Bruno Duhamel
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Bruno Duhamel

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Réalistes, contemporains

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Le Goût du métal

Bruno Duhamel

Paru le 01/04/2026

64 pages

Bamboo Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9791041110360
9791041110360
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