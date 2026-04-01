Les marchés

Sonia n'arrive plus à sortir de son lit depuis des mois, tandis que Michaël enchaîne les petits boulots. Les amoureux ont transformé leur deux-pièces en espace de coworking pour payer les factures, mais ça ne suffit plus. Les dettes s'accumulent, et l'étau se resserre. Puis une terrible sanction tombe pour Sonia. Pour éviter d'entraîner son compagnon dans sa chute, elle se met en tête de remonter jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Elle va alors ouvrir une porte sur un monde occulte régi par des croyances mystérieuses ...