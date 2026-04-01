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#Roman graphique

Les marchés

Raphaël Geffray, Antonin Moriau

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Sonia n'arrive plus à sortir de son lit depuis des mois, tandis que Michaël enchaîne les petits boulots. Les amoureux ont transformé leur deux-pièces en espace de coworking pour payer les factures, mais ça ne suffit plus. Les dettes s'accumulent, et l'étau se resserre. Puis une terrible sanction tombe pour Sonia. Pour éviter d'entraîner son compagnon dans sa chute, elle se met en tête de remonter jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Elle va alors ouvrir une porte sur un monde occulte régi par des croyances mystérieuses ...

Par Raphaël Geffray, Antonin Moriau
Chez Sarbacane Editions

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Auteur

Raphaël Geffray, Antonin Moriau

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Romans graphiques

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Les marchés

Raphaël Geffray, Antonin Moriau

Paru le 01/04/2026

220 pages

Sarbacane Editions

25,00 €

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Scannez le code barre 9791040807131
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