Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Présidentielle 2027

Têtu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En couverture kiosque, une fois n'est pas coutume : une personnalité politique. A un peu plus d'un an d'une élection présidentielle s'annonçant sous les pires auspices, têtu· refuse l'impuissance politique et le fatalisme électoral. Candidate désignée du Nouveau Front populaire (NFP) pour diriger un gouvernement après les législatives de 2024, Lucie Castets incarne le dernier souvenir de la gauche unie. Elle se démène désormais pour que le miracle se reproduise avant 2027, en participant à l'organisation de la primaire de la gauche unitaire fixée au 11 octobre. "Si la catastrophe annoncée se produit, les egos de la gauche qui auront refusé de se plier à ce processus démocratique seront responsables devant les électeurs", écrit le directeur de la rédaction, Thomas Vampouille, dans l'édito qui ouvre le magazine, rappelant que "la gauche ne gagne que lorsqu'elle avance unie. Et donc plurielle."

Par Têtu
Chez Têtu ventures SAS

|

Auteur

Têtu

Editeur

Têtu ventures SAS

Genre

Revues

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Présidentielle 2027 par Têtu

Commenter ce livre

 

Présidentielle 2027

Têtu

Paru le 13/03/2026

180 pages

Têtu ventures SAS

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 3663322135910
3663322135910
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.