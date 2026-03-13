Présidentielle 2027

En couverture kiosque, une fois n'est pas coutume : une personnalité politique. A un peu plus d'un an d'une élection présidentielle s'annonçant sous les pires auspices, têtu· refuse l'impuissance politique et le fatalisme électoral. Candidate désignée du Nouveau Front populaire (NFP) pour diriger un gouvernement après les législatives de 2024, Lucie Castets incarne le dernier souvenir de la gauche unie. Elle se démène désormais pour que le miracle se reproduise avant 2027, en participant à l'organisation de la primaire de la gauche unitaire fixée au 11 octobre. "Si la catastrophe annoncée se produit, les egos de la gauche qui auront refusé de se plier à ce processus démocratique seront responsables devant les électeurs", écrit le directeur de la rédaction, Thomas Vampouille, dans l'édito qui ouvre le magazine, rappelant que "la gauche ne gagne que lorsqu'elle avance unie. Et donc plurielle."