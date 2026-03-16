Rencontres entre auteurs et personnages

Un auteur à succès est découvert mort à sa table de travail durant une Masterclass d'écriture. Mais qui est-il vraiment ? Dans le huis clos d'un lieu chargé d'histoire, l'enquête se déploie comme un palimpseste. Elle vous entraîne dans les labyrinthes de la création : logique mathématique et télépathie s'y frôlent, la versionologie y trouble les certitudes, les mots s'y répondent d'une page à l'autre. Autour du mystère gravitent lexicographes et traducteurs, artisans de l'ombre ; journalistes, faiseurs d'opinions ; l'émission littéraire La Grande Bibal saisie sur le vif. Et, plus troublant encore, ces personnages semblent échapper à leur auteur, infléchir son geste, peut-être même écrire à sa place. Roman de miroirs et de vertiges, tissé d'autoréférences et de mises en abyme, ce récit vous égarera sans jamais vous perdre. Car au bout du labyrinthe, rassurez-vous, une issue demeure.