X-Men : L'Ère de Révélation

Dans dix ans, Révélation, l'héritier d'Apocalypse, aura conquis le monde. De l'Atlantique au Mississippi, tout sera sous son contrôle. Mais derrière cette utopie apparente se cachent bien des failles... et la révolte gronde. Comment en est-on arrivé là ? Que sont devenus les X-Men, les Avengers et les autres héros Marvel ? L'Ere d'Apocalypse reste l'un des crossovers mutants les plus plébiscités de tous les temps (désormais disponible en MARVEL POCHE ! ). L'Ere de Révélation, principalement orchestrée par Jed MacKay (Blood Hunt), en reprend les codes, avec une multitude de séries explorant le futur du monde Marvel. Une saga en sept numéros !