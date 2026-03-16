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#Roman francophone

Les naufragés du Falmouth

Jean-Michel Picard

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Le 10 novembre 1705, le Falmouth quitte Brest. Armé par le Malouin Noël Danycan, il est destiné au commerce interlope dans les ports du Chili et du Pérou. Après une traversée longue et éprouvante, les officiers décident de gagner Buenos Aires. Vingt et un survivants seulement atteignent la ville, tandis que le navire, abandonné, s'échoue sur la côte du Rio de la Plata. L'épisode, connu en France par les déclarations des capitaines à leur retour, se dévoile sous un nouveau jour à travers des archives espagnoles inédites, découvertes à Séville, décrivant le naufrage et la survie de l'équipage. Elles offrent un nouveau tableau vivant du monde colonial espagnol dans le contexte troublé de la guerre de Succession d'Espagne.

Par Jean-Michel Picard
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Jean-Michel Picard

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

XVIIIe siècle

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Les naufragés du Falmouth

Jean-Michel Picard

Paru le 16/03/2026

352 pages

Le Lys Bleu

26,00 €

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