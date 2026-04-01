Saint Seiya - Episode.G Requiem Tome 1

L'épopée légendaire des Chevaliers d'Or, entièrement en couleurs ! Le monde est dévoré par les flammes. Malgré un désespoir écrasant, Saori refuse de céder et s'offre en sacrifice pour endiguer l'embrasement. Les constellations disparaissent du ciel, les Chevaliers sombrent dans la mer noire de Pontos, et le Sanctuaire tombe. Ne demeure plus que Seiya, héritier de l'Armure d'Or du Sagittaire. La bataille ultime contre les dieux primordiaux commence ! Saint Seiya Episode G revient avec Requiem, qui nous plonge au coeur de l'affrontement ultime entre les Chevaliers du Sanctuaire et les dieux primordiaux. Toujours écrit par Masami Kurumada, ce spin-off conserve tout ce qui fait vibrer la saga : combats grandioses, de l'émotion et des figures mythiques. Avec cette parution, les fans pourront découvrir la saga Episode G dans son intégralité.