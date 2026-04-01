Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Saint Seiya - Episode.G Requiem Tome 1

Masami Kurumada, Megumu Okada

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'épopée légendaire des Chevaliers d'Or, entièrement en couleurs ! Le monde est dévoré par les flammes. Malgré un désespoir écrasant, Saori refuse de céder et s'offre en sacrifice pour endiguer l'embrasement. Les constellations disparaissent du ciel, les Chevaliers sombrent dans la mer noire de Pontos, et le Sanctuaire tombe. Ne demeure plus que Seiya, héritier de l'Armure d'Or du Sagittaire. La bataille ultime contre les dieux primordiaux commence ! Saint Seiya Episode G revient avec Requiem, qui nous plonge au coeur de l'affrontement ultime entre les Chevaliers du Sanctuaire et les dieux primordiaux. Toujours écrit par Masami Kurumada, ce spin-off conserve tout ce qui fait vibrer la saga : combats grandioses, de l'émotion et des figures mythiques. Avec cette parution, les fans pourront découvrir la saga Episode G dans son intégralité.

Par Masami Kurumada, Megumu Okada
Chez Panini comics

|

Auteur

Masami Kurumada, Megumu Okada

Editeur

Panini comics

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Saint Seiya - Episode.G Requiem Tome 1 par Masami Kurumada, Megumu Okada

Commenter ce livre

 

Saint Seiya - Episode.G Requiem Tome 1

Masami Kurumada, Megumu Okada trad. Fabien Nabhan

Paru le 01/04/2026

160 pages

Panini comics

9,29 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039143851
9791039143851
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.