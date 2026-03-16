Alice, ma petite étoile

Plongés dans un deuil que trop peu osent nommer, des parents voient leur monde s'effondrer lorsque le coeur de leur enfant cesse de battre, laissant place à un accouchement dans l'absence et à des adieux impossibles. S'ajoutent alors la maladresse des regards, les lourdeurs administratives, et cette impression de traverser un quotidien qui continue comme si rien n'avait changé. Entre fragilité et instinct de survie, ils avancent pas à pas, portés par l'amour d'un petit garçon et par la naissance d'une nouvelle vie, sans jamais cesser d'honorer celle d'Alice. Dans ce récit sincère et sans détour, Gabrielle Antoinet partage son expérience du deuil périnatal, ses questionnements, ses combats et son espoir. A travers ses mots, elle souhaite soutenir les "par'anges" , leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls et montrer que, malgré la douleur, la mémoire de leur enfant peut demeurer une présence lumineuse.