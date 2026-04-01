Nos guerres secrètes

Lorsqu'il a été retrouvé dans la glace, puis ramené à la vie, Steve Rogers a découvert un monde bien différent de celui qu'il avait connu. Et il est devenu encore plus étrange depuis que Victor Von Fatalis en a pris le contrôle. Pour Captain America, l'heure est peut-être venue de tracer une nouvelle voie. Mais comment renverser un tyran que même l'union de tous les héros ne parvient pas à abattre ? Les superstars Chip Zdarsky (Spider-Man : L'histoire d'une vie) et Valerio Schiti (Avengers) forment la nouvelle équipe artistique du héros à la bannière étoilée et cela suffit à faire de cet album un événement. D'autant que la nouvelle vient de tomber : Zdarsky pilotera le prochain grand événement Marvel après One World Under Doom, intitulé Armageddon. On parie que les prémisses de ce grand chambardement des Avengers se trouvent dans cet album ?