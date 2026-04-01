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#Comics

La dernière porte

Steve Orlando

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Après avoir détruit les Avengers et menacé les mutants d'extinction, Wanda Maximoff a enfin trouvé la paix. Désormais, elle met ses pouvoirs au service des âmes perdues : une porte magique n'apparaît qu'à ceux qui n'ont plus aucun espoir, leur offrant une audience auprès de la Sorcière Rouge. Mais quand Viv Vision ou encore Loki passent le seuil de son sanctuaire, comment Wanda va-t-elle réagir ? On sait de source sûre que la Sorcière Rouge va jouer un rôle majeur dans l'univers Marvel à la suite du crossover One World Under Doom. L'occasion est trop belle pour ne pas recueillir l'intégralité de la série Scarlet Witch de Steve Orlando en un seul album. Cerise sur le gâteau : un épisode Annual inédit est inclus !

Par Steve Orlando
Chez Panini comics

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Auteur

Steve Orlando

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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La dernière porte

Steve Orlando

Paru le 01/04/2026

288 pages

Panini comics

32,00 €

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Scannez le code barre 9791039143561
9791039143561
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