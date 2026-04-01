La dernière porte

Après avoir détruit les Avengers et menacé les mutants d'extinction, Wanda Maximoff a enfin trouvé la paix. Désormais, elle met ses pouvoirs au service des âmes perdues : une porte magique n'apparaît qu'à ceux qui n'ont plus aucun espoir, leur offrant une audience auprès de la Sorcière Rouge. Mais quand Viv Vision ou encore Loki passent le seuil de son sanctuaire, comment Wanda va-t-elle réagir ? On sait de source sûre que la Sorcière Rouge va jouer un rôle majeur dans l'univers Marvel à la suite du crossover One World Under Doom. L'occasion est trop belle pour ne pas recueillir l'intégralité de la série Scarlet Witch de Steve Orlando en un seul album. Cerise sur le gâteau : un épisode Annual inédit est inclus !