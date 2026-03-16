Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Troisieme vie

Catherine Messy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A 66 ans, Mathilde revient de loin. Une opération délicate, des semaines de convalescence et l'impression persistante d'avoir franchi un seuil invisible. Après une carrière d'enseignante, puis le temps de la retraite, quelque chose vacille. Elle doit désormais apprendre à habiter autrement le présent. Pour comprendre où elle en est, Mathilde explore ce qui l'a construite. Elle revisite certains épisodes marquants de sa vie, fait remonter des souvenirs d'enfance mêlés de joies et de blessures, et laisse émerger ses craintes, ses doutes, ses aspirations. Mais cette plongée dans le passé n'est pas sans danger. La nostalgie apaise autant qu'elle entrave et Mathilde redoute de s'y perdre, comme sa mère avant elle. Les mots deviennent alors un refuge, puis une nécessité. Ecrire pour essayer de mettre de l'ordre dans ce qui déborde et transformer la mémoire en mouvement. Dans ce cheminement intérieur, une présence singulière s'impose peu à peu. Confidente silencieuse, témoin immobile, Bella accompagne Mathilde dans ses élans, ses hésitations et ses renoncements. A travers leur relation, la réflexion s'approfondit, se nuance, s'ouvre. Troisième vie est le récit sensible d'une femme confrontée au temps qui passe, à la tentation du regard en arrière et à la nécessité d'avancer. Un texte intime sur l'acceptation de soi, qui explore les bifurcations de l'existence et interroge la possibilité, même tardive, de choisir enfin sa propre destinée.

Par Catherine Messy
Chez Editions Hélène Jacob

|

Auteur

Catherine Messy

Editeur

Editions Hélène Jacob

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Troisieme vie par Catherine Messy

Commenter ce livre

 

Troisieme vie

Catherine Messy

Paru le 16/03/2026

214 pages

Editions Hélène Jacob

18,45 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370117885
9782370117885
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.