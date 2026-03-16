Troisieme vie

A 66 ans, Mathilde revient de loin. Une opération délicate, des semaines de convalescence et l'impression persistante d'avoir franchi un seuil invisible. Après une carrière d'enseignante, puis le temps de la retraite, quelque chose vacille. Elle doit désormais apprendre à habiter autrement le présent. Pour comprendre où elle en est, Mathilde explore ce qui l'a construite. Elle revisite certains épisodes marquants de sa vie, fait remonter des souvenirs d'enfance mêlés de joies et de blessures, et laisse émerger ses craintes, ses doutes, ses aspirations. Mais cette plongée dans le passé n'est pas sans danger. La nostalgie apaise autant qu'elle entrave et Mathilde redoute de s'y perdre, comme sa mère avant elle. Les mots deviennent alors un refuge, puis une nécessité. Ecrire pour essayer de mettre de l'ordre dans ce qui déborde et transformer la mémoire en mouvement. Dans ce cheminement intérieur, une présence singulière s'impose peu à peu. Confidente silencieuse, témoin immobile, Bella accompagne Mathilde dans ses élans, ses hésitations et ses renoncements. A travers leur relation, la réflexion s'approfondit, se nuance, s'ouvre. Troisième vie est le récit sensible d'une femme confrontée au temps qui passe, à la tentation du regard en arrière et à la nécessité d'avancer. Un texte intime sur l'acceptation de soi, qui explore les bifurcations de l'existence et interroge la possibilité, même tardive, de choisir enfin sa propre destinée.