Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Bande dessinée jeunesse

Le fantôme décapité

R.l Stine, Oriol Vidal, R. L. Stine

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Diane et Stéphanie adorent faire peur aux autres. Mais à force de répéter les mêmes blagues, l'ennui gagne... Jusqu'au jour où elles décident d'explorer le Manoir Perché, un vieux musée réputé hanté par un fantôme sans tête. Juste pour le frisson, évidemment. Sauf qu'une fois la nuit tombée, l'ambiance change. Pas de doute, elles ne sont pas seules... Et ce qui semblait être une farce va virer à l'effroi. Une virée au musée pas comme les autres Avec Le fantôme décapité, la collection Chair de poule plonge ses lecteurs dans un décor angoissant à souhait : un vieux manoir transformé en musée, un fantôme légendaire, et deux héroïnes curieuses... voire un peu trop ! Un mélange réussi entre humour noir et suspense, idéal pour celles et ceux qui aiment avoir un peu peur... pour de faux. Ce tome s'inscrit dans la nouvelle édition de la collection, modernisée par l'llustration de couverture d'Oriol Vidal, dans une maquette contemporaine validée par les jeunes lecteurs. Rire, frissonner, recommencer Dès 9 ans, ce roman est une parfaite porte d'entrée vers la lecture plaisir : chapitres courts, rebondissements à chaque page, tension qui monte crescendo... et une bonne dose d'ironie. Un livre qui cultive l'imaginaire, tout en explorant le goût du mystère et le plaisir de se faire gentiment peur. A lire sous la couette... ou en pleine journée, selon le niveau de témérité !

Par R.l Stine, Oriol Vidal, R. L. Stine
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

R.l Stine, Oriol Vidal, R. L. Stine

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Terreur

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le fantôme décapité par R.l Stine, Oriol Vidal, R. L. Stine

Commenter ce livre

 

Le fantôme décapité

R.l Stine, Oriol Vidal, R. L. Stine trad. Vlatal

Paru le 01/04/2026

144 pages

Bayard jeunesse

6,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036385957
9791036385957
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.