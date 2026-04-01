Diane et Stéphanie adorent faire peur aux autres. Mais à force de répéter les mêmes blagues, l'ennui gagne... Jusqu'au jour où elles décident d'explorer le Manoir Perché, un vieux musée réputé hanté par un fantôme sans tête. Juste pour le frisson, évidemment. Sauf qu'une fois la nuit tombée, l'ambiance change. Pas de doute, elles ne sont pas seules... Et ce qui semblait être une farce va virer à l'effroi. Une virée au musée pas comme les autres Avec Le fantôme décapité, la collection Chair de poule plonge ses lecteurs dans un décor angoissant à souhait : un vieux manoir transformé en musée, un fantôme légendaire, et deux héroïnes curieuses... voire un peu trop ! Un mélange réussi entre humour noir et suspense, idéal pour celles et ceux qui aiment avoir un peu peur... pour de faux. Ce tome s'inscrit dans la nouvelle édition de la collection, modernisée par l'llustration de couverture d'Oriol Vidal, dans une maquette contemporaine validée par les jeunes lecteurs. Rire, frissonner, recommencer Dès 9 ans, ce roman est une parfaite porte d'entrée vers la lecture plaisir : chapitres courts, rebondissements à chaque page, tension qui monte crescendo... et une bonne dose d'ironie. Un livre qui cultive l'imaginaire, tout en explorant le goût du mystère et le plaisir de se faire gentiment peur. A lire sous la couette... ou en pleine journée, selon le niveau de témérité !