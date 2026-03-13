Erreurs fatales

Une soirée entre amis, censée préparer de futures vacances, dégénère sous le poids d'un conflit professionnel entre Stéphanie et Nicolas, collègues dans une agence d'assurances. Lorsque Raphaël, le mari de Stéphanie, surprend une scène compromettante dans la cuisine, l'ambiance festive se brise. Le lendemain, Stéphanie est retrouvée carbonisée dans sa Twingo, au coeur de la forêt des Bertranges. Accident... ou crime prémédité ? La brigade criminelle s'engage dans une enquête longue et sinueuse, entre fausses pistes, secrets intimes et rebondissements. Plusieurs juges d'instruction se heurtent à l'ingéniosité d'un assassin qui a orchestré un stratagème aussi stupéfiant que glaçant. Derrière les apparences ordinaires, la vérité pourrait être plus dangereuse qu'il n'y paraît.