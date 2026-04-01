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L'enfant des cimetières

Cédric Sire

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Du cimetière est née la vie. Un enfant prêt à la croquer férocement. En apparence, c'est un simple fait divers sordide : un fossoyeur a assassiné sa femme et ses enfants avant de se suicider. Aurore et David, journalistes toulousains présents sur place, ne tardent pas à comprendre que ce bain de sang n'est que le début d'une série de massacres sans logique apparente. La folie deviendrait-elle contagieuse ? Pour le commandant Alexandre Vauvert, de la brigade criminelle, l'affaire s'annonce inquiétante. Pourrait-il y avoir un lien entre cette vague de morts inexplicables et la légende urbaine de l'enfant des cimetières ? PRIX MASTERTON A propos de l'auteur Cédric Sire, lauréat du prix des lecteurs du Livre de Poche 2023, du prix Méditerranée Polar et du prestigieux prix Polar du Festival de Cognac, fait partie du cercle fermé des maîtres du thriller. Ses romans sont traduits en plusieurs langues. Cédric Sire vit et écrit à Toulouse. "Un chef-d'oeuvre". Le Courrier picard "Du suspense à la Grangé, mêlé de spectres, d'ombres et de démons". Le Soir de Bruxelles "Un roman haletant, réaliste, rugueux". Mediapart

Par Cédric Sire
Chez HarperCollins France

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Auteur

Cédric Sire

Editeur

HarperCollins France

Genre

Terreur

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L'enfant des cimetières

Cédric Sire

Paru le 01/04/2026

544 pages

HarperCollins France

9,40 €

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