Meurtres en perigord pourpre (coll. geste noir)

Un viticulteur est retrouvé mort, asphyxié au fond d'une cuve, dans le vignoble de Bergerac. Une capitaine du commissariat local, Karine Bosc, est chargée des investigations d'usage. Karine va devoir pénétrer le petit monde de la viticulture et ses secrets. D'autant qu'elle doit aussi gérer sa fille, Manon, quinze ans, en pleine crise d'adolescence et folle amoureuse. Pour découvrir le coupable, elle doit remonter le temps et s'intéresser à un événement datant de 1963. Cette année-là, plus de 20 000 enfants de mineurs en grève ont été accueillis, par solidarité, dans des familles volontaires, un peu partout en France. Le roman raconte l'histoire de trois d'entre eux, hébergés à Bergerac.