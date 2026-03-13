Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Meurtres en perigord pourpre (coll. geste noir)

Jean-Pierre Drilhol

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un viticulteur est retrouvé mort, asphyxié au fond d'une cuve, dans le vignoble de Bergerac. Une capitaine du commissariat local, Karine Bosc, est chargée des investigations d'usage. Karine va devoir pénétrer le petit monde de la viticulture et ses secrets. D'autant qu'elle doit aussi gérer sa fille, Manon, quinze ans, en pleine crise d'adolescence et folle amoureuse. Pour découvrir le coupable, elle doit remonter le temps et s'intéresser à un événement datant de 1963. Cette année-là, plus de 20 000 enfants de mineurs en grève ont été accueillis, par solidarité, dans des familles volontaires, un peu partout en France. Le roman raconte l'histoire de trois d'entre eux, hébergés à Bergerac.

Par Jean-Pierre Drilhol
Chez La Geste

|

Auteur

Jean-Pierre Drilhol

Editeur

La Geste

Genre

Aquitaine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Meurtres en perigord pourpre (coll. geste noir) par Jean-Pierre Drilhol

Commenter ce livre

 

Meurtres en perigord pourpre (coll. geste noir)

Jean-Pierre Drilhol

Paru le 13/03/2026

La Geste

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035330644
9791035330644
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.