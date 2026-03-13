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#Roman francophone

Meurtre a angouleme (coll. geste noir)

Thierry Decas

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Une banale explosion due au gaz dans le charmant village de Lagord, dans la proche banlieue de la Rochelle. Dans la maison dévastée, il y a un cadavre, celui d'un milliardaire. Et les pompiers ne croient pas trop à un accident. L'homme avait des relations étranges et des idéaux politiques qui semblent déranger les élus du département. C'est avec des pincettes qu'il faut diligenter cette enquête. Il y a d'autant plus à y perdre son latin que les recherches vont conduire les gendarmes à Angoulême, la capitale de la BD. Et là aussi on rencontre des citoyens étranges dont une employée qui semble animer un clandé rue Hergé. Pourtant, son patron, chef d'une grande entreprise de travaux publics, la rémunère convenablement. Il va même jusqu'à la loger dans ce petit appartement qui lui appartient.

Par Thierry Decas
Chez La Geste

|

Auteur

Thierry Decas

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

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Meurtre a angouleme (coll. geste noir)

Thierry Decas

Paru le 13/03/2026

La Geste

13,90 €

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