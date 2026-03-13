Meurtre a brouage (coll. geste noir)

Brouage, Oléron mais aussi Fouras et La Rochelle, de hauts lieux touristiques de Charente-Maritime sont victimes d'un tueur en série. Devant l'ampleur des investigations à mener, les gendarmeries de l'île et de la Rochelle vont être amenées à collaborer avec la SRPJ de Poitiers. En visite touristique à Brouage, le duo d'enquêteurs tombe sur des tonneaux plus ou moins dissimulés aux yeux des visiteurs. Ceux-ci contiennent des restes humains non identifiables au début de l'enquête. Au même moment, Emilie retrouve une ancienne collègue de travail qu'elle avait rencontrée sur Paris et qui tient à présent un restaurant dans la ville fortifiée. Entre des collaborateurs qui brouillent les pistes et des envies de retrouvailles, Emilie va se mettre en danger, malgré sa grossesse, pour aider au mieux les forces de l'ordre. De son côté, José est partagé entre son envie de soutenir sa femme et son travail.