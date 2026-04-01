Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

L'enfance

Clémentine Beauvais

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'enfance est une expérience du monde que nous avons toutes et tous en commun : inventive, dérangeante, contorsionniste, c'est aussi une expérience originelle de marginalité. Mais être petit dans un univers conçu par et pour les grands, n'est-ce pas aussi dévoiler l'arbitraire des règles, l'obsession du productif, les angles morts d'une société qui peine à accueillir ce qui échappe à la norme ? Avec Clémentine Beauvais, " tutoyer les petitesses " ne signifie pas se vautrer dans les clichés du " mignon ", mais élever toute une société, depuis ses marges, vers plus d'attention et de justice. C'est la grande force politique de ce texte implacable dont l'intelligence, portée par un alliage de poésie et d'humour, crée des étincelles jubilatoires. "Dans les films d'horreur, le coup de fil le plus terrifiant, c'est celui qui vient de l'intérieur même de la maison. C'est ça, l'enfance. "

Par Clémentine Beauvais
Chez Labor et Fides

|

Auteur

Clémentine Beauvais

Editeur

Labor et Fides

Genre

Critique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'enfance par Clémentine Beauvais

Commenter ce livre

 

L'enfance

Clémentine Beauvais

Paru le 01/04/2026

96 pages

Labor et Fides

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782830919042
9782830919042
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.