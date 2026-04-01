L'enfance est une expérience du monde que nous avons toutes et tous en commun : inventive, dérangeante, contorsionniste, c'est aussi une expérience originelle de marginalité. Mais être petit dans un univers conçu par et pour les grands, n'est-ce pas aussi dévoiler l'arbitraire des règles, l'obsession du productif, les angles morts d'une société qui peine à accueillir ce qui échappe à la norme ? Avec Clémentine Beauvais, " tutoyer les petitesses " ne signifie pas se vautrer dans les clichés du " mignon ", mais élever toute une société, depuis ses marges, vers plus d'attention et de justice. C'est la grande force politique de ce texte implacable dont l'intelligence, portée par un alliage de poésie et d'humour, crée des étincelles jubilatoires. "Dans les films d'horreur, le coup de fil le plus terrifiant, c'est celui qui vient de l'intérieur même de la maison. C'est ça, l'enfance. "