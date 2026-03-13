Troisième volet de la trilogie initiatique L'Eveillé, La Lumière-Amour en action prolonge le cheminement spirituel de l'auteur vers sa pleine réalisation : celle d'un Enseigneur, porteur de conscience, engagé dans la transmission et la guérison collective. Au coeur de cette traversée se déploie une force puissante : la Lumière-Amour. Non pas un concept abstrait, mais une vibration incarnée, une énergie agissante. Ce livre se présente comme un manifeste pour une spiritualité vivante et lucide, enracinée dans le réel, capable de transformer l'individu autant que le collectif. Plus qu'un témoignage, il invite à l'action intérieure et collective. Le lecteur est appelé à reprendre son pouvoir intérieur, à rayonner sa vérité et à s'aligner sur la fréquence de l'Amour conscient. Une oeuvre intense, radicale dans sa lucidité, toujours guidée par l'élan du coeur. Une parole juste pour un monde en mutation.