Jeux maternelle en autocollants Ecureuil

Au fil de l'année scolaire et à son rythme, l'enfant en grande section révise les fondamentaux de son cycle, de manière ludique et progressive, grâce à des jeux portant sur l'écriture, les maths, la lecture et la découverte du monde : écrire les lettres cursives, compter jusqu'à 10, lire les lettres et manipuler les sons, découvrir son environnement... Il devra tracer, entourer, colorier, écrire... mais aussi, pour certaines activités, coller des autocollants ! En compagnie de Sami, c'est d'autant plus amusant de prendre confiance en soi et de consolider ses acquis ! Avec un diplôme