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Theogonia Tome 6

Tsukasa Tanimai, Shunsuke Aoyama

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Après avoir quitté le village de Lag, qui ferme ses portes en prévision de l'hiver, Kai se retranche paisiblement dans sa vallée. Mais soudain, voilà que surgissent devant lui les rescapés du peuple des macaques, ceux-là même qui avaient attaqué le village de Lag. Apprenant que Kai possède la protection du Dieu de l'Arbitrage, qui veille à l'équilibre de toute chose dans le monde, ils le supplient de venir chasser Diabo, un dieu malfaisant qui fait pourrir leur terre et condamne leur existence. Kai décide donc de se mettre en route pour vaincre Diabo, mais il est stoppé par une autre faction des singes gris, menés par la princesse héritière de leur lignée royale ! Un héros tiraillé par des "souvenirs d'une vie antérieure"... Une guerre entre peuples humains et demi-humains... Découvrez sans tarder le sixième volume d'une saga dark fantasy hors normes !

Par Tsukasa Tanimai, Shunsuke Aoyama
Chez Noeve

|

Auteur

Tsukasa Tanimai, Shunsuke Aoyama

Editeur

Noeve

Genre

Shonen/garçon

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Theogonia Tome 6

Tsukasa Tanimai, Shunsuke Aoyama

Paru le 13/03/2026

196 pages

Noeve

7,95 €

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Scannez le code barre 9782386706394
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