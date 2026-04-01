Marriage Toxin Tome 13

Sôta Iizaka, le Cuistot, est issu d'une branche cadette de la famille Arima, une des cinq grands clans d'Experts. Après avoir été ému par la saveur de ses plats, Gero découvre qu'il a décidé de fermer son restaurant par manque de confiance en lui. Pour sauver le Cuistot de cette situation désespérée, l'Empoisonneur et ses amis entrent en action... mais réussiront-ils ? De plus, Akakura, la protectrice, semble également liée à la famille Arima par une toute nouvelle mission ! - Résumé non contractuel -