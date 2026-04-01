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#Roman francophone

Lalie en l'air

Anne-Sophie Kalbfleisch

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Lalie n'est qu'une enfant. Et si elle dérive bien souvent de rue en rue, dans le quartier de l'Ancien Canal, c'est que ses parents travaillent et que ni sa grande soeur ni son grand frère ne veulent s'encombrer d'une gosse. Un jour, elle entre dans le jardin d'un homme qui s'exprime avec un drôle d'accent. Sa meilleure amie Sophie a beau lui dire que les hommes sont dangereux, Lalie ne peut renoncer à ses échappées auprès de Mark. Là où, enfin, quelqu'un prend le temps de s'intéresser à elle. Et puis elle ne lit pas les journaux, lesquels ne parlent plus que des petites filles qui disparaissent dans le pays, semant la peur et le désarroi. Avec ce roman pudique et tendre, Anne-Sophie Kalbfleisch raconte par petites touches une amitié sous le sceau de l'interdit au milieu des années 1990, lorsque des crimes inouïs ont changé la Belgique.

Par Anne-Sophie Kalbfleisch
Chez Editions du Rouergue

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Auteur

Anne-Sophie Kalbfleisch

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Littérature française

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Lalie en l'air

Anne-Sophie Kalbfleisch

Paru le 01/04/2026

128 pages

Editions du Rouergue

18,00 €

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Scannez le code barre 9782812628290
9782812628290
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