Les Seigneurs Mages Tome 1

Deux enfants aux destinées que tout oppose. Bienvenue sur un continent à nul autre pareil où les Seigneurs-Mages - une élite de magiciens - règnent en maître et se partagent le territoire en une multitude de fiefs. Quand le richissime Yalnus, âgé de plus de 3000 ans vient à mourir, tous les Mages se réunissent en nourrissant l'avide espoir d'hériter de son immense domaine de Dante-Pierre et de ses habitants. Ces derniers, soumis aux lois des Mages, n'ont bien entendu pas leur mot à dire, au grand dam de Kain, un orphelin de 15 ans qui les déteste par-dessus tout. Alors que Niméa, sa jeune soeur, rêve de les rejoindre et de devenir Dame Mage ! Kain n'a pas totalement tort : alors que les Seigneurs-Mages sont bien à l'abri dans leur tour d'ivoire, la population, elle, subit l'assaut régulier d'effroyables créatures, les Odiums. Dévorant humains ou animaux à leur portée, il n'existe à ce jour qu'une seule manière de les éliminer : les entailler avec un acier confectionné par les Mages eux-mêmes, l'acier écarlate. Kain espère rejoindre " la Guilde des protecteurs " et terrasser tous ces monstres. Mais les attaques d'Odiums ne font que se multiplier mystérieusement depuis des millénaires... Y-aurait-il un lien entre les Odiums et les Seigneurs-Mages ? C'est le début d'une longue quête initiatique dans un monde rempli de dangers, de mystères et de magie... Après Les Semi-Déus, Juliette Fournier revient chez Glénat avec une nouvelle saga de médiévale fantasy pleine de rebondissements qui mêle intrigue politique, suspense et magie ! A ses côtés, Greg Mauny crée un univers graphique époustouflant et développe un large panthéon de créatures et de personnages incarnés. Avec un dessin d'inspiration manga, des couleurs peps et un récit riche en péripéties, cette nouvelle trilogie s'annonce d'ores et déjà comme la série incontournable.