Le point de vue de Dieu

Un dimanche matin d'été, dans une église du centre historique de Gênes. Alors que les fidèles reçoivent la communion, le professeur Sergio Bruzzone tombe raide mort après avoir pris l'hostie. Tout indique qu'il a été empoisonné. La victime, pas vraiment regrettée, appartenait à un club de retraités, amis de longue date et passionnés de polars, qui tous peuvent l'avoir assassiné. Tout se complique lorsque les médias conservateurs assurent qu'on tente en réalité de viser les chrétiens. Le sous-préfet adjoint Paolo Nigra devra lutter contre les assauts d'une droite italienne hostile aux immigrés et aux homosexuels pour déjouer les pièges d'une énigme à la Agatha Christie en fouillant dans les secrets de retraités pas si tranquilles.